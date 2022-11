Le constructeur italien Maschio-Gaspardo vient de devenir l’actionnaire majoritaire de la start-up italienne Free Green Nature, spécialisée dans la robotique agricole.

Maschio-Gaspardo n’entend pas se laisser distancer dans la course à la robotisation agricole. À l’instar de ses concurrents allemands, le constructeur italien spécialisé dans les outils portés et traînés se lance dans la robotique en devenant l’actionnaire principal de Free Green Nature.

Un robot viticole

Cette start-up italienne est spécialisée dans le développement, la conception et la production de machines de haute technologie, notamment d'équipements mécatroniques, de systèmes robotiques pour l'agriculture et de machines pour le contrôle des virus et des bactéries.

Le premier projet réalisé par Free Green Nature est Icaro X4, un robot pour le traitement des vignobles grâce aux rayons UV-C, complètement autonome, qui vise à réduire l'impact environnemental jusqu'à 90 % par rapport aux techniques conventionnelles.