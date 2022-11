Valtra, tractoriste faisant partie du groupe Agco, présentait sur son stand, lors du Sima 2022, une application gratuite, pour planifier et optimiser les lignes de guidage. Baptisée Geo-Bird, ce site internet est complètement ouvert, il suffit de créer son compte sur app.geo-bird.com pour commencer à s’en servir.

Le but de cette solution est de générer des lignes de guidage depuis un écran non présent en cabine, que ce soit sur ordinateur, smartphone ou encore tablette tactile. Ainsi, l’utilisateur peut réaliser ses lignes depuis son bureau par exemple.

Différentes données à renseigner

Pour fonctionner, il faudra délimiter la (ou les) parcelle(s) à travailler. Puis rentrer les informations relatives à l’outil utilisé comme sa largeur de travail. Plusieurs outils sont enregistrables. Ainsi pour chaque parcelle renseignée dans le logiciel, il possible de créer des lignes pour les différents outils enregistrés.

Une fois les données rentrées, le logiciel va alors émettre trois propositions de lignes de guidage droites. Pour chacune, il indique la distance réalisée, le temps estimé, ou encore le pourcentage de la parcelle qui recevra des passages de roues. Il est également possible de créer ses propres lignes selon l’angle que l'agriculteur souhaite.

© Geo Bird - Depuis l'interface, une vue satellitaire permet de délimiter ses parcelles, ainsi que de voir les lignes de guidage proposées.

Gain économique et pratique

Le premier but de cette solution est de visualiser les différences entre plusieurs propositions de lignes et notamment entre la proposition du logiciel et la solution habituellement retenue. Avec ces calculs, les solutions proposées peuvent apporter une diminution potentielle des distances parcourues, et donc la consommation, mais également du tassement du sol.

Le second but de Geo-Bird est d’exporter la solution retenue. Il est possible de réaliser cette action dans 34 formats différents, afin d'importer les lignes dans la plupart des consoles du marché.

Si le site internet est déjà en ligne et fonctionnel, le système sera complètement opérationnel en janvier 2023. Dans son communiqué de presse, Geo-Bird indique également que des fonctionnalités plus avancées pourront voir le jour, mais que celles-ci "nécessiteront des frais".

La solution Geo-Bird a été développée par le groupe Agco. Elle est gratuite.