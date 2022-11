Le constructeur danois He-Va introduit le Stealth, un fissurateur pour décompacter le sol sans mélanger et perturber les horizons. Pour cela, cette machine comprend des dents droites, capables de travailler jusqu’à 30 cm de profondeur. Chaque dent est précédée d’un disque droit pour ouvrir le sillon. Ces derniers sont montés sur une rampe, et possèdent un réglage hydraulique de série de leur profondeur de travail. Deux types de sécurité sont proposées pour les dents, soit mécanique avec le système quick-push à réarmement rapide, ou bien en non-stop hydraulique. La gamme se compose de modèles portés fixes en 3, 3,5 et 4 m de largeur, mais aussi de modèles portés repliable, et semi-portés repliables en 4, 5 et 6m.