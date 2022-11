Lemken présente une gamme de herses étrilles de précision. Les machines sont composées de 8 rangées de dents pour maximiser le passage du flux et limiter les bourrages. Cependant, elles sont montées sur 4 poutres, (deux rangés par poutre) pour maximiser la visibilité sur le travail. Chaque dent possède son propre vérin hydraulique pour ajuster sa tension. Ces derniers sont tous centralisés à l’avant de la machine. Il est ainsi possible d’ajuster la pression appliquée sur les dents, de 0 à 5 kg. Des roues de jauges sont présentes à l’avant et à l’arrière, pour assurer un bon suivi du sol. Leur réglage est mécanique.

© P. Peeters - Un manomètre est présent juste au-dessus de l’attelage. Il permet de surveiller en permanence, la pression appliquée sur les dents.

Ces machines sont proposées pour le moment en 6 et 9 m de largeur de travail, mais des versions plus larges devraient voir le jour prochainement. Pour l’instant exposées au Sima à l’état de prototype, ces herses étrilles seront en pré-série l’année prochaine et devraient entrer en commercialisation pour 2024.