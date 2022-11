Case IH a profité du Sima pour introduire le Puma 260 CVXDrive et donner un coup de jeune à son tracteur Puma de grand châssis. Ces tracteurs reçoivent de nombreuses solutions introduites sur les Magnum et Optum AFS Connect. En outre, la cabine à quatre montants est désormais munie du nouvel intérieur de cabine, comprenant le terminal AFS Pro 1200, ainsi que l’accoudoir et le joystick revus. La structure de cabine évolue également pour gagner en volume et en surface vitrée.

© P. Peeters/GFA - La cabine hérite de l’habitacle des Optum et Magnum de dernière génération. Ecran, joystick et accoudoir ont été revus.

La gamme est désormais composée de 5 puissances, réparties entre le Puma 185 et le nouveau Puma 260. Ce dernier est un complément par le haut. Les puissances sont comprises entre 185 et 260 ch. Le Puma 260 atteint 300 ch avec le boost moteur et l’EPM. La motorisation est toujours assurée par le bloc FPT de 6,7 l. Pour le moment, ces tracteurs sont uniquement proposés avec la CVXDrive, la transmission à variation continue.

Plus de confort et d’ergonomie

Trois systèmes de suspension de cabine sont proposés. Elles peuvent recevoir un système mécanique, une version hydraulique semi-active, ou bien une solution « intégrale AVS » qui s’adaptent avec la charge sur les relevages. Le pont arrière évolue également sur les trois plus gros modèles, afin d’accueillir des pneumatiques de 2,05 m de diamètre. Ces tracteurs héritent de différentes évolutions ergonomiques, comme la présence d’un coffre de rangement à côté du marchepied principal. Il reçoit un tiroir pouvant accueillir une caisse à outils, ou encore un réservoir d’eau lave main.

© P. Peeters/GFA - Un coffre est présent à côté du marchepied. Il comprend un réservoir lave-main et un tiroir pour placer une caisse à outils.

Du côté de l'hydraulique, ces Puma affichent un débit de 150 l/min, et jusqu’à 170 en option. À l’arrière, les prises hydrauliques s’équipent de clapets à guillotine et de poignées d’éjection. En cabine, les palettes de commandes, affectées à l’hydraulique, sont munies d’un rétroéclairage pour adapter leur couleur en fonction de leur affectation. Les ailes arrière reçoivent de nouvelles commandes, avec des boutons réservés au changement du régime moteur, ou encore un arrêt d’urgence.

L’empattement comme le PTAC restent inchangés, avec 2,88 m dans le premier cas et 14 t dans le second.