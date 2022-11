Les exposants de l'espace Tech du Sima proposent des solutions pour réduire les tâches administratives sur l'exploitation et consacrer davantage de temps aux décisions technico-économiques.

Nouveauté de cette édition, l’espace Sima Tech constitue le point de rendez-vous de la robotique, des logiciels et des start-ups. La transition écologique et l’adaptation au changement climatique sont au cœur des discussions et la traçabilité au centre des préoccupations. Les solutions qui y sont présentées s’articulent autour de deux tendances fortes.

Éclairer les choix technico-économiques

D’une part, de nombreuses solutions visent à augmenter les clés de décision à disposition des agriculteurs. Cela s’illustre par une multiplication des informations. Capteurs en tous genres, projections climatiques ou économiques, les indicateurs foisonnent pour éclairer les choix technico-économiques des exploitants.

En parallèle, il y a une forte tendance à l’automatisation et à la simplification des tâches et prises de décision, de la gestion du matériel à la commercialisation, en passant par la comptabilité. Il s’agit là de faciliter la vie des agriculteurs, mais aussi de compenser des lacunes de main-d’œuvre de plus en plus criantes, en quantité comme en qualité.

Mieux suivre les matériels

La traçabilité de l’utilisation des matériels est une nouvelle fois au cœur des préoccupations des agriculteurs et entrepreneurs. Karnott truste le marché des Cuma tandis que Samsys se tourne plutôt vers les entrepreneurs avec une solution haut de gamme. De son côté, Isagri lance une solution d’entrée de gamme. Le dispositif EasyTask fonctionne avec le logiciel Geofolia. Chaque matériel est identifié par un tag aimanté qui permet de connaître la durée du chantier. Sur son smartphone, l’exploitation récupère les informations sur le chauffeur, l’intervention réalisée, le temps passé et la surface couverte. Cette solution permet de réaliser automatiquement la traçabilité. Pour la pulvérisation, il faudra entrer les indications sur les produits dans Geofolia pour avoir une information complète et réglementaire. Isagri s’attaque aussi à la simplification de la comptabilité avec une solution de saisie automatique des factures dématérialisées. Cette solution est déjà déployée dans les CER et désormais disponible pour les agriculteurs qui réalisent eux-mêmes leur saisie d’écritures comptables.