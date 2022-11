Le constructeur autrichien continue sa croissance externe en réalisant l’acquisition de l’italien MaterMacc, spécialisé dans les semoirs, et notamment les semoirs monograine. Avec l’arrivée de la marque italienne dans le groupe, Pöttinger entend compléter son offre et ainsi proposé à terme des semoirs monograine. Pour le moment, la marque MaterMacc est conservée et sera aux côtés de Pöttinger sur les salons. Le service, le réseau de ventes resteront les mêmes. À terme, les produits seront également proposés sous les couleurs de l’Autrichien.

Pöttinger élargit encore son catalogue

Annoncé ce 8 novembre 2022 sur le Sima, ce rachat s’ajoute notamment à celui de CFS (cross farm solution), intervenu en 2021. Après le désherbage mécanique, Pöttinger enrichit ainsi son offre pour le semis.

Pour rappel, la société MaterMacc basée dans le nord de l’Italie était détenue par le chinois Lovol Arbos. Elle emploie aujourd’hui 80 personnes. Celles-ci seront entièrement reprises dans l’effectif de Pöttinger. Pour le moment, Pöttinger n'a pas pris de décision sur ls devenir des semoirs à céréales MaterMacc et a annoncé l'arrêt du projet pulvérisation.