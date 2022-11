Case IH et New Holland sont les deux seuls full-liners à avoir lancé un tracteur standard sur le Sima, avec les nouvelles moutures du T7 et du Puma.

L’édition de 2022 du Sima gardera un goût de trop peu pour les fans de tracteurs à l’affût des dernières nouveautés. En effet, seuls Case IH et New Holland ont choisi le salon parisien pour effectuer un lancement majeur. John Deere, Claas, Fendt et Massey Ferguson ont dévoilé leurs nouveautés bien en amont du salon. De son côté, le finlandais Valtra a choisi de ne montrer qu’un seul tracteur, le très récent Q. Chez Kubota, la nouveauté est un tracteur spécialisé, qui n’interpelle pas trop les visiteurs majoritairement issus du grand bassin parisien. Quant aux italiens Same Deutz-Fahr et Argo (Landini et McCormick), ils ont tout simplement fait l’impasse sur le Sima.

La cabine des fortes puissances

Le T7 New Holland et le Puma AFS Connect de Case IH sont de proches cousins et ils embarquent les mêmes technologies. Ces tracteurs à châssis long couvrent une plage de puissance plafonnant à 300 ch.

© C. Faimali/GFA - Le nouveau Puma AFS Connect de Case IH reçoit la cabine des Optum et Magnum.

La grande nouveauté est l’arrivée de la cabine qui équipe les modèles plus puissants, c’est-à-dire les T7 HD et T8 chez les bleus, et les Optum et Magnum chez les rouges. La transmission a été améliorée et le nouveau pont avant permet de les chausser avec des pneumatiques de 2,05 m.

Les challengers se montrent

Pour trouver d’autres nouveaux tracteurs, ils faut donc se tourner vers les marques moins connues et en particulier chez les constructeurs asiatiques. Ainsi, le coréen Tym propose une version Stage 5 de son tracteur de tête. Le T130 est motorisé par un bloc Deutz à 4 cylindres, qui délivre 130 ch. La transmission semi-powershift et tous les autres composants du tracteur sont fabriqués par Tym. Chez son compatriote Kioti, le Sima offre l’occasion de dévoiler la série HX avec trois modèles de 90, 100 et 115 ch. La motorisation est assurée par un bloc maison de 3,8 l. La transmission mécanique bénéficie d’un doubleur. L’indien Solis passe aussi au Stage 5 avec une gamme aux puissances plus modestes. Enfin, les visiteurs ont pu découvrir l’offre du tractoriste turc Basak, des tracteurs basiques plutôt destinés au marché africain.