Les visiteurs étaient nombreux à arpenter les allées du Sima en ce dimanche d’ouverture. Ils ont découvert des stands plus dépouillés qu’à l’accoutumée, avec un nombre réduit de machines. Plusieurs constructeurs ont même fait le pari de stands conceptuels, autour d’un seul engin.

Les exposants du Sima ont poussé un ouf de soulagement ce matin lorsqu’ils ont découvert l’affluence du salon lors de son ouverture officielle, ce dimanche 6 novembre. Agriculteurs et entrepreneurs ont bien intégré le changement de date et n’ont pas boudé le plaisir de revenir à Villepinte après trois ans de régime sec pour cause de pandémie. Ce dimanche n’a pas failli à sa réputation de journée traditionnellement très chargée avec des allées bondées à partir de 11 heures. Kubota, New Holland ou encore France Pulvé ont assuré l’animation matinale avec des levers de voiles sur des nouveautés, à grand renfort de musique et de percussions. Dans l’allée principale du Hall 5, qui concentre la plupart des intervenants en travail du sol et semis, il était compliqué de circuler à la mi-journée.

Cure de sobriété

Si les visiteurs n’ont pas manqué de remarquer les absences, notamment en manutention et chez les constructeurs italiens, c’est surtout l’évolution des stands par rapport aux éditions précédentes qui interpelle les habitués. Beaucoup de constructeurs ont opté pour des surfaces plus modestes. Mais surtout, il y a nettement moins de machines sur chaque stand et les modèles exposés sont en adéquation avec le marché français. Fini donc le 9 RX, le monstre à chenilles qui trônait sur le stand John Deere. La plupart des fabricants d’outils de travail du sol ont aussi opté pour des largeurs plus raisonnables qu’à l’accoutumée.

© C. Le Gall - Le Q est le seul tracteur exposé sur le stand Valtra.

Des stands conceptuels

Certains constructeurs sont allés encore plus loin en limitant volontairement leur nombre de machines. Massey Ferguson n’expose ainsi que deux tracteurs dans le hall 7 mais propose aux visiteurs de les acheminer en navette sur une aire extérieure pour y découvrir l’ensemble de la gamme. Le constructeur américain a en effet déplacé son road show sur le parking du pac des expositions. Son cousin Valtra a fait le choix de présente uniquement son nouveau tracteur de la série Q et de l’entourer d’animations autour de ses technologies et des services qui lui sont consacrés. La palme du stand le plus conceptuel revient à Väderstad avec un stand fermé où le visiteur n’accède qu’après avoir reçu un bracelet VIP. L’entrée se fait par petits groupes. À l’intérieur de cet espace fermé, une vidéo ainsi qu’un show lumineux présentent le semoir Proceed, capable de semer tous les types de graines.