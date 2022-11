La gamme des fraises Poker d’Alpego s’étoffe avec l’arrivée de la version enfouisseur à rotation inversée PI. La fraise est équipée d’une double transmission centrale à pignons. Les carters en fonte composant ces transmissions associés à une lubrification forcée optimisent la plage de température de fonctionnement.

Les rotors de grands diamètres sont garnis de six lames hélicoïdales renforcées par flasques à rotation inversée. Ils sont couplés à un système de grille à tiges à simple ou double rangée réglable par manivelle. L’angle des capes arrière est réglé de manière centralisée par deux manivelles latérales en fonction du degré d’affinage désiré. La Poker PI est équipée de série de cardans automatiques à cames Walterscheid sur chaque boîtier latéral. La Poker PI et disponible en version repliable de 4, 4,6 et 5 m.