Le constructeur autrichien vient d’ouvrir l’extension de son usine de Stoitzendorf (Autriche) dédiée à la production de bineuses, herses étrilles et houes rotatives.

Un an après le rachat de son compatriote CFS spécialisé dans les outils de désherbage mécanique, Pöttinger est déjà obligé de pousser les murs du site de production de Stoitzendorf, en Autriche.

Près de 2 000 m2 supplémentaires

Afin de répondre à l’augmentation des ventes de bineuses, herses étrilles et houes rotatives, Pöttinger a investi 4,5 millions d’euros pour augmenter la surface de production de 1 750 m2 et ajouter 600 m2 de bureaux et salles de formation. L’extension du site a été inaugurée le 25 octobre 2022, après huit mois de travaux.