Le tracteur Claas Xerion Stage 5 lancé en 2019 bénéficie de mises à jour techniques pour la campagne 2023. L’évolution majeure sera l’adoption de la nouvelle transmission à variation continue Eccom 5.5 qui viendra remplacer les précédentes transmissions Eccom 5.0 et Eccom 4.5 de ZF. Comme sur les modèles précédents, la nouvelle transmission offrira quatre gammes à passage automatique en marche avant avec un entraînement mécanique optimisé.

La vitesse maximale sera de 40 ou 50 km/h au choix en marche avant à un régime moteur économique de 1 246 ou 1 558 tr/min. En marche arrière, la vitesse maximale sera de 30 km/h avec trois gammes automatiques. Les entraînements des essieux avant et arrière seront couplés de façon rigide, ce qui ne nécessitera pas de différentiel longitudinal.

Plus de débit hydraulique

Parallèlement, le circuit hydraulique de travail peut désormais alimenter jusqu’à six distributeurs. Une nouvelle pompe tandem proposée en option permet de délivrer jusqu’à 422 l/min. À l’avant, le circuit load-sensing débite jusqu’à 140 l/min pour alimenter deux distributeurs. Il sera possible de prioriser des distributeurs sur le terminal Cebis, deux avec l’équipement de série et trois avec la pompe tandem en option.

Les Xerion construits à partir de 2023 bénéficieront en option d’une nouvelle plaque de base pour la plate-forme derrière la cabine. Grâce au système de lestage avec une masse avant pouvant recevoir plusieurs plaques de 400 kg, le lestage total du tracteur pourra atteindre 7 000 kg.

Enfin, les Xerion Trac et Trac VC vendus en 2023 seront équipés du nouveau terminal Cemis 1200 avec antenne Sat 900 et GPS Pilot. Cet ensemble offrira l’autoguidage, la gestion du parc de machines, la modulation de dose intra-parcellaire et la documentation des chantiers.