Selon un rapport du CGAAER, les machines agricoles les plus impliquées dans les accidents graves sont les tracteurs, les tronçonneuses et les remorques.

Le CGAAER réalise un audit interne relatif à la sécurité des machines agricoles et forestières. Publié ce 28 octobre 2022, "l'audit interne de la surveillance du marché des machines et tracteurs agricoles et forestiers" pointe des pistes d'amélioration pour assurer la sécurité des agriculteurs et de leurs salariés. Le rapport révèle également quelles sont les machines les plus impliquées dans les accidents graves.

Toujours des accidents de tronçonneuses

Le risque machine représente 25 % des accidents du travail mortel en agriculture, au nombre de 41 en 2018. Entre 2010 et 2018, 12,6% des accidents graves ont impliqué un tracteur standard, spécialisé ou un enjambeur. Cette statistique comprend aussi bien les écrasements lors d'un retournement que les accidents de prise de force.

Sans grand surprise, les tronçonneuses arrivent juste derrière avec 9,8% des accidents graves. Les véhicules agraires (remorques, plateaux à paille, tonnes à lisier et épandeurs) complètent ce classement avec 4,9% des accidents.

Le matériel d'entretien présente des risques

En plus des tronçonneuses, les autres matériels "manuels" figurent parmi les plus accidentogènes, notamment les sécateurs électriques et pneumatiques (3% des accidents) et les taille-haies (3%). Le matériel de stockage ( convoyeur, vis, transporteur à chaînes..) provoque 2,5% des accidents, suivi de près par les accessoires de manutention (godets, griffes) avec 2%. Réputés très dangereux, les outils de fendage du bois génèrent 1,8% des accidents graves, c’est-à-dire moins que les tondeuses à gazon (2,1%).