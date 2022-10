La MSA lance une campagne d’incitation au port de la ceinture de sécurité au volant de toutes les machines agricoles.

« La ceinture est votre meilleur bouclier », voilà le message que la MSA veut faire passer à tous les agriculteurs. Sur la route comme aux champs, la ceinture permet de maintenir le conducteur dans l’habitacle et lui évite d’être violemment projeté sur la colonne de direction.

En France entre 2013 et 2017, 984 accidents routiers ont impliqué un tracteur agricole. Parmi les victimes graves des accidents recensés (décès ou hospitalisation), plus d’un tiers d’entre eux n’avait pas attaché leur ceinture de sécurité. Parmi les 44 usagers de tracteurs agricoles tués, 42 sont décédés dans un accident sans tiers.

Des solutions pour s’équiper

Les exploitants et employeurs agricoles peuvent sécuriser les tracteurs non équipés d’une ceinture. Les services Santé-sécurité au travail des MSA les y accompagnent en étudiant la meilleure solution technique ou en recherchant des solutions de prévention adaptées à l’entreprise, afin d’améliorer les conditions de travail et de prévenir les risques. Pour rappel, sur la route, le Code de la route impose le port de la ceinture de sécurité à bord d’engins agricoles lorsqu’elle est présente.