Le groupe breton M-extend (MX, Manip et Mach Connectors) se lance dans la robotique avec sa start-up ManuRob. Il profitera du Sima pour dévoiler son prototype Loadix. Ce robot a pour objectif d'automatiser les tâches de manutention quotidiennes dans un élevage, en particulier celles liées au fumier.

Identification du fumier

Le robot évolue en autonomie complète dans la cour de la ferme. Il est capable d'identifier les différentes matières organiques à manipuler. L'éleveur peut programmer les différentes missions du robot depuis son smartphone et suivre son activité en temps réel. Il est capable de changer d'outil tout seul entre deux tâches.

Une machine électrique

Le robot Loadix est entièrement électrique et emploie des batteries sans cobalt. M-extend annonce une recharge complète en moins de 4 heures. Afin de sécuriser son évolution, le robot est équipé de capteurs anticollisions et de multiples dispositifs de freinage. Afin d'être correctement localisé en intérieur comme en extérieur, la machine embarque plusieurs systèmes de localisation (GPS, RTK, INS, LIdar et odomètre). Afin de conserver une bonne manœuvrabilité, les deux ponts sont directionnels.