Le groupe Samson et sa marque Pichon ont développé le premier capteur NIR (proche infrarouge) capable de mesurer en temps réel le taux de matière sèche et les valeurs NPK contenus dans les fumiers et les composts. L’Opti-Sensor est un capteur intégré sur la ridelle de l’épandeur. Il utilise la méthode de spectroscopie en proche infrarouge ayant déjà fait ses preuves en milieu agricole, notamment sur les lisiers.

Un échantillonnage est prélevé à intervalle régulier. Les résultats obtenus sont comparés à la base de données Epsolys réalisée par l’Inrae, afin de déterminer le taux de matière sèche, l’azote ammoniacal, ainsi que le taux de carbone, de phosphate et de potassium dans le fumier. La mesure est diffusée en temps réel sur un écran de lecture en cabine. Les mesures sont réalisées en temps réel, toutes les 100 ms. La quantité de fumier épandue est alors ajustée automatiquement en modifiant la vitesse du tapis.