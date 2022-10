Amazone répond à la difficulté de recruter et former des chauffeurs qualifiés pour mener des chantiers stratégiques et très encadrés sur le plan réglementaire comme l’épandage d’engrais minéraux. Avec le système GPS-ScenarioControl, différentes fonctions de l’épandeur d’engrais Amazone sont désormais automatisées via un premier enregistrement, évitant ainsi les erreurs de manipulation lors des applications. L’objectif du dispositif est de supprimer le risque d’erreur du chauffeur, en particulier pour l’épandage en bordure.

Le chef d’exploitation ou un chauffeur expérimenté réalisent le premier passage dans le champ et enregistrent tous les points de commutation de l’épandeur, le trajet et le sens d’avancement. Les points de commutation sont marqués clairement sur la carte et le sens d’avancement est visualisé par des flèches de direction. Les modes d’épandage en limite, en fossé et en bordure ainsi que l’épandage unilatéral à l’intérieur du champ en fourrière (HeadlandControl) sont en ligne de mire.

Lors de l’application, le conducteur novice se contente d’activer le scénario enregistré et l’épandeur d’engrais réalise automatiquement les processus sauvegardés. Il peut s’orienter à l’aide de l’itinéraire préenregistré et optimisé. Les déplacements inutiles sont ainsi réduits, de même que les risques d’écraser la culture, faisant suite à une erreur d’entrée dans les voies de jalonnage. Cela permet également l’intervention de conducteurs différents durant la campagne de fertilisation. Le système GPS-ScenarioControl est intégré dans le terminal utilisateur Isobus AmaTron 4 et peut être représenté et piloté via l’extension d’écran AmaTron Twin.