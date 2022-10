La PME normande Sodijantes lance la commercialisation de la Tank Air Wheel. Cette technologie est complémentaire du système de télégonflage Agriwin, produit par la même entreprise. Il avait été présenté lors du Sima 2019

Gonflage en deux temps

La jante comprend un réservoir où de l’air est stocké à 7 bars dans un volume de 100 à 150 litres suivant la monte arrière du tracteur. Au moment de sortir du champ, cet air comprimé est relargué et assure un gonflage du pneu accéléré. En une trentaine de secondes, la pression passe de 0,7 à 1,2 bars. Il est alors possible de prendre la route. Les pneus avant sont rapidement gonflés en roulant, puis le gonflage des pneus arrière peut monter à plus de 1,6 bars dans les minutes qui suivent, tout en roulant.

De 120 à 150 kg par roue

Initialement prévu pour une pression à 5 bars, le système a été renforcé pour atteindre 7 bars et gagner en efficacité. Le réservoir a une épaisseur de 15 mm et la jante de 8 mm. Cela conduit à un alourdissement de 120 à 150 kg par roue arrière.

Le système est piloté depuis un écran en cabine qui affiche la pression dans les réservoirs et dans les pneus. C’est via ce petit terminal que sont modifiées les consignes de gonflage. L’entreprise française a développé cette technologie en partenariat avec Bridgestone, pour ses pneus VT Tractor.