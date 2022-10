Le constructeur finlandais Pel-Tuote profite du Sima pour dévoiler sa ramasseuse de pierres Kivi-Pekka de 3,30 m de large. Cette machine vient compléter l’offre de ramasseuses Pel-Tuote par le bas. Elle andaine les pierres grâce à des dents vibrantes de type vibroculteur qui dirigent ce cordon vers un tambour releveur de 2 m de large. La dimension du tambour autorise une bonne vitesse d’avancement.

La réduction du nombre de pièces en mouvement a permis de rendre le châssis plus simple, plus robuste et plus économique. La machine peut être tractée à moindre coût par un tracteur dès 60 chevaux et ne disposant que d’une seule prise hydraulique simple effet. En complément de gamme, Kivi-Pekka présente des modèles de 4, 5, 6 et même 7 mètres de largeur de travail.

Parallèlement, Pel-Tuote propose une console Isobus pour les gros modèles de sa gamme. Avec cette console, les ramasseuses disposent d’une information sur la profondeur de travail grâce à des capteurs à ultrasons. Ce réglage s’ajuste automatiquement. Lorsque le volume de pierres est trop important, la machine allège l’activité du rotor et relève le tambour central.

Une fois que le surplus de pierres est monté dans la machine, le rotor et le tambour reviennent automatiquement à leurs réglages d’origine. Pour les manœuvres en bout de champ, l’appui sur un seul bouton suffit pour agir sur le relevage de la machine et désengager la prise de force.