Monosem fait évoluer son semoir monograine ValoTerra avec une version de haut de gamme Ultimate. Selon le constructeur, le ValoTerra Ultimate est capable de semer dans une plage de vitesse comprise entre 2 et 18 km/h. Afin de réussir cette performance sans impacter négativement la régularité du semis, Monosem utilise le principe du « zéro gravité », c’est-à-dire que la graine n’est jamais transportée par son propre poids.

En sortie du disque de sélection, elle est tout d’abord accompagnée par des alvéoles puis elle est ensuite piquée dans une brosse jusqu’à son éjection dans le sillon. La vitesse du moteur de la brosse est indexée sur celle de la rotation du disque. Avec ce dispositif, les effets de la vitesse d’avancement et de celle de l’éjection de la graine s’annulent, ce qui permet de fonctionner sans roue plombeuse.

Ce dispositif est certifié pour le maïs et le tournesol. Il est possible de démonter la brosse et le système Ultimate afin de revenir en configuration classique pour semer les petites graines car l’ensemble du dispositif se clipse.