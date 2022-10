McHale renouvelle son offre de presses-enrubanneuses avec la quatrième génération, la Fusion 4. La nouvelle version bénéficie d’un nouveau design. Son pick-up Profi-Flo augmente le débit, la densité des balles et la vitesse d’enrubannage. En effet, l’acheminement du fourrage du pick-up vers le rotor puis vers la chambre de pressage a été amélioré. Le nouveau fond du canal d’alimentation conique entre le pick-up et le rotor est monté sur suspension.

Il s’ajuste automatiquement suivant le volume de fourrage. Ce système permet au rotor d’être très proche du fond du canal lorsqu’il y a peu de fourrage, sans limiter le débit quand le volume est plus important, et permet d’absorber plus facilement les inégalités des andains. Les vis sans fin de recentrage du fourrage ont été redessinées et leur position avancée.

La chaîne cinématique d’entraînement du rotor a également été revue, ce qui permet de passer 10 % de couple en plus, tout en limitant les efforts sur les chaînes. L’usure des chaînes d’entraînement du rotor est ainsi limitée, tout en augmentant la capacité de coupe, notamment avec 25 couteaux. Le diamètre de l’arbre du rotor côté entraîné a également été augmenté pour passer à 70 mm. En option, un pick-up sans came est disponible pour s’adapter à toutes les conditions de travail.

Les modèles Fusion 4 Pro et Fusion 4 Plus sont compatibles Isobus. Pour la maintenance, la gamme Fusion 4 est dotée d’une double pompe à graisse et huile. Les pompes sont activées lors du déchargement de la balle. L’ensemble des chaînes et des roulements sont huilés et graissés à chaque formation de balle. Les collecteurs / coupe-film peuvent être isolés en position ouverte à l’aide d’une vanne pour faciliter leur nettoyage sans avoir à les démonter. Une brosse de nettoyage a été rajoutée sur le rail.