Avec l’augmentation du prix des engrais et le regain d’intérêt pour l’urée, les distributeurs pneumatiques à rampe retrouvent un marché. Kuhn lance un modèle porté, l’Aero 32.1, d’une largeur de travail de 27, 28 ou 30 mètres. L’aero porté est doté d’une rampe de 24 diffuseurs répartis en quatre sections. Chaque section est alimentée par une unité de dosage à entraînement hydraulique pouvant être activée, désactivée et réglée individuellement. Il est ainsi possible de moduler jusqu’à 4 doses d’engrais ou encore de couper les sections souhaitées en un seul passage. L’Aero intègre également la régulation de dose par pesée : toutes les secondes, la quantité d’engrais épandue est analysée et régulée. Il n’est donc plus nécessaire de réaliser un test de débit.

Les rampes du distributeur d’engrais sont commandées hydrauliquement. Elles se rabattent à l’arrière de la trémie pour le transport.

L’Aero 32.1 est polyvalent grâce au rouleau doseur fin disponible en option qui permet d’épandre de l’anti-limaces, des microgranulés ou encore des semences pour les couverts végétaux.

La machine est gérée par les terminaux CCI 800 ou 1200 ou toute autre interface Isobus.