Le constructeur Bavarois Fendt remanie son andaineur Former 14055 Pro. Celui-ci bénéficie de capteurs supplémentaires, d'un design plus fonctionnel et en option, d'un pack de phares de travail à Led. L'andaineur travaille de 10,5 à 13,8 mètres de largeur. L'attelage, les bras de relevage des rotors avant et l'essieu reçoivent six capteurs d'angle sans contact. Le capteur sur l’attelage détecte l’angle de braquage de l’attelage et avertit le conducteur par un signal sonore des dommages potentiels. Celui sur les bras indique la largeur de travail en temps réel.

Ajustement de la hauteur

Au niveau du design, l'outil bénéficie d'un capot en plastique qui abrite tous les composants hydrauliques. Le bloc hydraulique, le boîtier électronique et les prises de diagnostic sont accessibles sans outil. Le système FlexHigh ajuste automatiquement la hauteur des dents en fonction de la vitesse du tracteur. Trois niveaux d'intensités sont sélectionnables par le conducteur. Il peut aussi juste désactiver la fonction.

Une mémoire des réglages

Le système de gestion intégré myMemory enregistre les réglages de largeur de travail, la largeur des andains et la hauteur de ratissage. Lorsque le travail est terminé, il suffit d'appuyer sur un bouton pour que la machine passe en position de transport. Au champ, le principe est le même et les derniers réglages se font à l'aide d'un simple bouton. Cela sert à réduire les erreurs et le temps de préparation. L'essieu tandemarrière pivotant est désormais disponible d'usine. Lors des travaux dans les fortes pentes, la rotation de l'essieu peut être bloquée par un boulon. En option, il est possible de monter des raccords hydrauliques à face plate. Un pack de cinq feux Led est lui aussi disponible sur demande.