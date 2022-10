Deutz-Fahr offre une cure de jouvence à ses tracteurs de la série 6 avec l’arrivée de huit nouveaux modèles. Deux 4 cylindres, les 6160.4 et 6170.4 offrent des puissances maximales de 161 et 171 ch tandis que les six modèles dotés d’un moteur 6 cylindres couvrent une plage de puissance de 161 à 217 ch. Sur les deux plus faibles puissances, il est donc possible d’opter pour 4 ou 6 cylindres, suivant l’utilisation du tracteur.

Deux transmissions au choix

Plus économes que leurs prédécesseurs, les série 6 à 6 cylindres bénéficient d’un moteur Deutz TCD revisité qui délivre la quasi-totalité de son couple maximal dès 1 000 tr/min.

Côté transmission, tous les modèles peuvent être équipés d'une transmission Powershift classique ou de la version RCshift entièrement automatique et robotisée. La transmission Powershift offre à 30 vitesses en marche avant et 15 en marche arrière. Le réducteur en option augmente le nombre de rapports disponibles à 54 / 27. La fonction APS (Automatic Power Shift ) en option est totalement nouvelle. Le boîtier électronique aide le conducteur à sélectionner et à passer automatiquement les rapports Powershift dans la gamme.

De son côté, la transmission RCshift est entièrement robotisée, avec cinq gammes et six rapports Powershift, Elle permet au tracteur d'atteindre une vitesse de 40 km/h sur route en maintenant le régime moteur à seulement 1 158 tr/min.

Trois versions de la cabine MaxiVision

La grande nouveauté est la possibilité de choisir son niveau de confort en cabine avec trois variantes de la MaxiVision. La cabine MaxiVision de base offre 4 distributeurs arrière mécaniques et est disponible en combinaison avec la transmission Powershift ou RCshift, offrant ainsi l'environnement de travail le plus simplifié. La finition MaxiVision Plus renferme la nouvelle configuration mixte développée avec deux distributeurs arrière mécaniques et deux électrohydrauliques. Elle est disponible pour les transmissions Powershift et RCshift.

Avec la cabine MaxiVision Pro, l'opérateur profite de distributeurs entièrement électriques et de l'iMonitor 12" en option sur l'accoudoir MaxCom qui offre des caractéristiques supplémentaires, notamment ISOBUS et le guidage. Cette finition est uniquement disponible avec les transmissions RCshift.