Fendt ajoute le système TI Turn Assistant sur ses moissonneuses-batteuses Ideal. Cette option sert à optimiser et automatiser la gestion des fourrières. Gâace cet assistant, la machine fait demi-tour automatiquement en fonction des manœuvres définies au préalable. Un mode platebande est disponible afin que la machine travaille la parcelle en petite section. Ce mode gère aussi la position de la moissonneuse pour que la goulotte de vidange se trouve toujours du côté déjà récolté. La fonction de demi-tour Keyhole est disponible pour les cultures nécessitant une largeur de travail étroite.

Des longueurs de goulottes différentes

En remplacement des longueurs de goulottes déjà existantes, Fendt en propose 3 différentes. La 7 m vient remplacer la 7,60 m, la 8,40 m remplace la 9,15 m et la 10,60 m est remplacée par la 9,90 m. Ces longueurs sont disponibles sur les modèles de trémie Streamer 140 et 210. La hauteur de vidange en fonction de la goulotte est donc de 4,55 m, 4,95 m ou 5,35 m.

Une transmission renforcée et une cabine améliorée

La transmission renforcée Heavy Duty est un système combinant une pompe avec un moteur hydraulique de plus forte cylindrée. Cette option est proposée sur les modèles Ideal 8T, 9T et 10T prévus pour 2023. La cabine VisionCab a bénéficié d'une isolation sonore de 3 décibels pour atteindre 74 dB en fonctionnement à pleine charge. La paroi arrière de la cabine reçoit des compartiments supplémentaires. L'accoudoir vient avec deux prises USB ainsi qu'un second support de terminal. Une glacière active garde les aliments et les boissons au frais et si besoin jusqu'à 0°C.

Plus d'options de pneus et une vitesse adaptée au maïs

Les chenilles de 30"/76 cm ou les pneus avant, de dimension 800/70R38, des futurs modèles de moissonneuse-batteuse viendront avec des pneus arrière de 520/85R30. L'entraînement de la barre de coupe à vitesse variable déjà présent sur les modèles Ideal 9 et 10 arrive désormais sur les modèles 7, 7T, 8 et 8T. Le système d'échappement reçoit une protection contre la poussière et les salissures. Celle-ci est montée de série sur les modèles Ideal 8, 9 et 10 à moteur Man.