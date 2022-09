Holmer fait évoluer son offre d'arracheuses à betteraves intégrales avec l'arrivée de la nouvelle génération Terra-Dos 5. L'offre se décompose en deux modèles : la Terra Dos 5-30 à 2 essieux et la Terra Dos 5-40 à trois essieux. Les deux versions reçoivent un moteur MTU de 652 ch, conforme à la norme anti-pollution Stage 5.

Faciliter la conduite

La principale évolution concerne l'ergonomie de la cabine et les logiciels à disposition du chauffeur. Holmer répond ainsi au problème de pénurie de main-d’œuvre qualifiée avec deux niveaux d'utilisation de la machine et de ses automatismes. Le niveau Basique est conçu pour les chauffeurs novices. L'ordinateur de bord assiste le conducteur avec une aide aux réglages. Les chauffeurs plus expérimentés pourront travailler dans le mode Avancé avec la possibilité d'affiner les réglages en fonction des conditions et du comportement de la machine.

Travail de nuit

La cabine bénéficie d'évolutions avec l'arrivée d'un éclairage par guirlande de Led qui permet d'effectuer un arrachage de nuit avec la même visibilité qu'en plein jour et en évitant d'éblouir le chauffeur. La cabine a été allongée de 18 cm et le nombre de boutons et leviers de commande a été réduit au strict nécessaire. Holmer a installé un plancher chauffant pour améliorer le confort du chauffeur.

© Holmer - La Terra Dos 5-30 reprend les mêmes caractéristiques que sa grande soeur, y compris sur le moteur et la cabine.

Réduction des coûts

Holmer a également travaillé sur les coûts d'utilisation et d'entretien de l'intégrale en allongeant la durée de vie des pièces d'usure. Les dents de soleils sont ainsi des pièces forgées qui peuvent être remplacées individuellement. Plusieurs éléments au niveau de l'élévateur et de la trémie sont en Hardox, afin d'augmenter leur résistance.

Afin de s'adapter aux conditions d'arrachage de plus en plus difficiles, la Terra Dos 5 est équipée de peignes et turbines plus larges.