Le 5 juillet 2022, Kubota a inauguré un nouveau centre européen de pièces détachées à Thionville (Moselle).

Afin de répondre plus efficacement aux demandes des utilisateurs, le constructeur japonais Kubota a ouvert le 5 juillet 2022 un nouveau site dédié au stockage des pièces. Celui-ci est installé sur la commune de Thionville dans le département de la Moselle. Le bâtiment fait 20 000 m², pour un investissement de 15 millions d'euros. Ce centre a pour objectif de fournir les pièces aux concessionnaires et aux distributeurs européens, mais aussi ceux d'autres régions comme les États-Unis et le Japon. Le centre logistique emploiera à terme 90 personnes.