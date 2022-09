Pour son dixième anniversaire, l'automoteur de pulvérisation RS20 fabriqué par Artec s'offre une grosse mise à jour. Le moteur Volvo en profite pour passer à la norme antipollution StageV.

La suspension a elle aussi été améliorée. Elle a changé de position pour se placer plus bas et ainsi offrir plus de visibilité et de confort à l'utilisateur. L'intérieur de la cabine profite d'un siège plus confortable avec un accoudoir disposant de nombreuses fonctions dont un écran déjà monté dans le F40. Pour la transmission, un joystick vient apporter plus de réactivité et de précision dans la conduite.

Deux sièges sont proposés au choix, un haut de gamme avec dossier haut, le réglage des lombaires et le chauffage du siège ou une solution sans ces options. Le système de régulation se voit doté du dispositif Dynapulse Evo. Grâce à ce système, il est possible de pulvériser de manière localisée. Les rampes sont toujours fabriquées par Pommier, mais maintenant, celles-ci sont de type RHA de 32 à 36 m.