Le constructeur allemand Claas augmente la puissance des deux modèles de chargeuses. La Torion 1285 de 158 chevaux vient remplacer les 1177 et 1410 qui font respectivement 137 et 165 ch. Le modèle 1611, qui remplace la 1511, fait 207 ch. Outre l’augmentation de puissance, les engins sont munis d’un système de gestion du régime moteur économique qui apporte le couple maximal à bas régime. La fonction Smart Roading vient compléter l’offre de Claas afin que lors du déplacement sur route, la chargeuse n’utilise qu’une pompe en vue d’économiser du carburant.

Une chargeuse renforcée

Développée en collaboration avec Liebherr, ces machines dispose dorénavant d’un mât de levage avec une cinématique en Z. Cela apporte plus de réactivité, mais aussi des bras de levage renforcés et rallongés avec des vérins plus grands. Des pompes hydrauliques plus puissantes augmentent aussi la force d’arrachement. Des outils de plus grande capacité peuvent donc être utilisés. La structure en acier du châssis avant et le mât de levage des nouvelles chargeuses ont été renforcés. Les essieux de la Torion 1611 ont aussi été consolidés pour supporter des poids en marche supérieurs. La 1611 passe à 15 810 kg et la 1285 passe à 13 570 kg. En option, la cinématique Z-HL avec mât de levage High Lift porte la hauteur du point d’articulation à 3,85 m ou 4,52 m en fonction du modèle.

Plusieurs automatismes

En plus du retour automatique du godet, il est possible de mémoriser des positions haute et basse. Cette fonction est disponible sur deux outils. Tous les modèles peuvent recevoir un système de pesée avec mémoire cumulative et pesée finale. La fonction secouage du godet est également disponible pour vider le chargement en totalité.