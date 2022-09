Le groupe Serco vient de conclure un accord avec AgXeed pour assurer la distribution et le service de ce dernier en Suisse et en France. Constructeur néerlandais de robots agricoles, AgXeed propose aujourd’hui 3 machines complètement autonomes, équipées d’un attelage similaire à celui d'un tracteur.

S'appuyer sur un réseau de concessionnaires

Serco, de son côté, est importateur de la marque Claas en Suisse. Il est également présent en France au travers des concessions Ballanger, Dousset Matelin et Vamat. Il va ainsi commercialiser les solutions AgXeed sur la partie occidentale de l’Hexagone, principalement dans un bassin situé entre la Dordogne et les Pays de la Loire. Un « démo-tour » est d'ores et déjà prévu du 09 au 15 septembre.