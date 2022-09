Tous les nouveaux robots de traite Lely sont désormais équipés du compteur cellulaire MQC-C2. Les principaux changements par rapport à la précédente version sont d’ordre technique afin d’augmenter la robustesse du compteur et de simplifier son entretien. Ainsi, le châssis métallique est remplacé par un carter en plastique de meilleure qualité pour une plus grande robustesse. Le capot avant peut désormais être retiré et il est doté d’un joint torique qui améliore l’étanchéité. Enfin, l’accessibilité des pièces comme les raccords et connecteurs ainsi que le circuit électrique ont été améliorés afin de simplifier la maintenance par les techniciens.