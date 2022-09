Pour remplacer ses modèles de moissonneuses-batteuses 5185E et 5225E, Fendt présente la gamme Corus 500. Cette série développe de 185 à 260 ch. La Fendt 518 est animée par un moteur à 4 cylindres 4,9 l de 185 ch. Les Corus 522 et 526 font respectivement 225 et 260 ch et sont équipées d’un moteur à 6 cylindres de 7,4 l. Tous les modèles sont dotés de série d’une transmission hydrostatique. Elle possède deux modes, un mode champ qui adapte le régime moteur en fonction des besoins et un mode route qui réduit le régime.

La cabine héritée de la 5225E a été remaniée. Grâce au joystick, le chauffeur commande la vitesse, la barre de coupe et la vidange de la moissonneuse-batteuse. Le réglage du contre-batteur et celui des grilles peuvent maintenant être effectués depuis la cabine. En option, deux caméras et l’ordinateur de bord peuvent être ajoutés pour augmenter la visibilité. Le pare-brise panoramique et des phares de travail viennent parfaire la cabine pour améliorer la vue.

Plusieurs coupes et une surface de nettoyage de 4,7 m²

Les moissonneuses-batteuses Corus 500 peuvent recevoir des barres de coupes PowerFlow (6,20 m au maximum) ou FreeFlow (7,60 m au maximum). Ces dernières sont attelées au convoyeur par le cadre WorldWide Hook Up. De plus, la coupe PowerFlow peut recevoir une scie à colza en option. Sur cette coupe, la récolte est transportée vers la vis d’alimentation par les tapis. En option, le système de battage supplémentaire Fendt Multi Crop Separator peut équiper tous les modèles Corus 500.

Des tables à réglage électrique sont également disponibles pour les cultures à gros rendement. Différentes grilles sont prévues pour être utilisées dans les céréales, le maïs ou le riz. La surface de nettoyage des Fendt Corus 500 est de 4,7 m². La Corus 518 dispose de série d’une trémie de 5 200 l et d’une capacité de vidange de 72 l/s. Pour les modèles 522 et 522 MCS une trémie de 6 500 l est disponible en option. Elle vient remplacer celle d’origine de 5 200 l. La capacité de vidange avec la plus grande trémie est de 85 l/s. Les Fendt Corus 526 et 526 MCS bénéficient de série de la grande trémie.

Essieu arrière réglable et de nombreux pneus

Sur demande, l’essieu arrière peut être réglable sur les Fendt Corus 518, 518 MCS et 518 MCS riz. Cela sert à faire varier la voie en fonction des cultures à récolter. En fonction des pneumatiques, cette solution peut aussi servir à augmenter le braquage. Plusieurs dimensions de pneumatiques sont proposées. Pour l’essieu avant, il est possible de monter des pneus en 620/75 R30, 650/75 R32, 710/75 R32 ou en 800/65 R32. L’essieu arrière lui peut recevoir des pneus de 400/70 R20 ou 460/70 R24. Une transmission à quatre roues motrices est également disponible sur demande.