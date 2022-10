Deux anciens élèves de l’enseignement agricole concourent aux épreuves olympiques.

Simon Desthieux, en biathlon, et François Place, en ski cross, comptent parmi les cent huit athlètes français engagés dans les jeux Olympiques d’hiver de Pyeongchang, en Corée du Sud. Signe particulier de ces skieurs professionnels, de vingt-six et vingt-huit ans : ils ont fréquenté le lycée agricole Reinach, à Chambéry La Motte-Servolex. Cet établissement public propose une filière, avec horaires aménagés, pour les jeunes skieurs de haut niveau. « Actuellement, le cursus compte cinquante-huit élèves. Ils pratiquent, en majorité, le ski nordique – fond et biathlon –, mais aussi alpin, snowboard et freestyle. Ils préparent un bac technologique STAV (1) ou un bac scientifique spécialité EAT (2), indique Bertrand Viallet, professeur d’EPS coordinateur du Pôle France ski du lycée. Parmi eux, quelques-uns envisagent de devenir agriculteurs. » Un métier qui n’a d’ailleurs pas de secret pour Justine Braisaz, autre concurrente aux JO en biathlon : cette jeune femme de vingt et un ans est fille d’éleveurs du Beaufortain. Bonne chance à ces trois athlètes !

Catherine Regnard

(1) Sciences et technologies de l’agronomie et du vivant.(2) Écologie, agronomie et territoires.