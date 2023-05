Si une réforme est engagée dans l’enseignement professionnel, elle a déjà commencé depuis cette année dans l’enseignement agricole.

Emmanuel Macron a présenté le 4 mai 2023 sa réforme des lycées professionnels à Saintes, en Charente-Maritime. Une réforme qui impacte différemment les établissements de l’enseignement agricole qui regroupent 15 % des élèves en lycées professionnels, selon le cabinet du ministre de l’Agriculture, Marc Fesneau.

Un bac pro qui a déjà commencé son évolution

Sur le plan pédagogique, l’enseignement agricole avait déjà pris de l’avance en commençant à mettre en œuvre sa réforme du bac professionnel. Si les classes de seconde ont été les premières à être concernées en septembre 2022, ce sera au tour des premières et des terminales dans les deux prochaines années.

« Cette évolution répond aux ambitions de la réforme en plaçant l’enseignement des matières générales dans une approche collective et transversale, précise le cabinet. Elle sera malgré tout déclinée dans le milieu agricole afin de donner aux équipes éducatives et aux établissements des moyens à la hauteur des ambitions. Les modalités seront adaptées à nos spécificités. »

Le cabinet du ministre a aussi assuré que « le dialogue social doit encore être mené avec les organisations syndicales concernant les modalités d’application des différentes missions complémentaires » nées de la réforme.

Les stages gratifiés dès la prochaine rentrée

La gratification des stages annoncée par le président de la République concernera aussi les élèves de l’enseignement agricole dès la prochaine rentrée : 50 € par semaine en première année de CAP et en seconde du bac pro, 75 € par semaine en deuxième année de CAP et en première du bac pro et 100 € en terminale du bac pro. Elle ne sera pas versée par les entreprises. L’État la prendra à sa charge.