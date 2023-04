La gendarmerie a recensé seize mille affaires d’atteintes aux biens sur les exploitations agricoles en 2022, en particulier une recrudescence des vols de carburant à des niveaux d’avant la crise sanitaire.

Sur les seize mille affaires d’atteintes aux biens (vol, tentatives de vols et dégradation) recensées dans les exploitations françaises en 2022, 1 500 faits concernent des vols de carburant. « Ce chiffre est en hausse en 2022, certaines procédures portent jusqu’à plusieurs milliers de litres pompés dans les cuves », précise à la France Agricole le colonel Marie-Laure Pezant, porte-parole de la gendarmerie.

« À l’image de l’ensemble des atteintes aux biens, nous avions constaté une baisse de leur nombre durant la pandémie. En 2022, on revient sur un niveau de délinquance dans les fermes d’avant le confinement, c’est-à-dire celui enregistré en 2019 », souligne la porte-parole.

Fin novembre 2022, les gendarmes sont notamment intervenus en Saône-et-Loire alors que 200 litres de carburant avaient été dérobés dans un engin agricole, « Nos investigations nous ont permis de découvrir que ces méfaits avaient été commis par des individus d’origine géorgienne qui logeaient dans un centre d’accueil pour demandeur d’asile dans le département voisin, explique le colonel Marie-Laure Pezant. Ils ont été interpellés au retour d’un de leur périple ».

90 % des mis en cause sont Français

Outre les destructions et les dégradations, qui représentent 20 % des atteintes aux biens, les agriculteurs ont déploré 820 vols d’accessoires (batteries, pièces mécaniques…) en 2022, dont 402 vols ou tentatives de vols de GPS perpétrés en général par des « groupes organisés » originaires des pays de l’Est (Moldavie, Roumanie et Lituanie essentiellement).

Toutefois, « 90 % des mis en cause dans les affaires d’atteintes aux biens dans les fermes, sont Français. Ils sont âgés entre 18 et 34 ans », indique le colonel Marie-Laure Pezant.

Les vols de tracteurs et d’engins agricoles ont par ailleurs diminué de 22 % l’année dernière. « Dans les Ardennes, en février 2023, un engin agricole a par exemple été dérobé dans un hangar agricole, raconte la porte parole. Les investigations ont permis de remonter jusqu’à l’engin dans une ferme en Belgique. Le fermier belge avait accepté de le garder sans savoir d’où il provenait. Les auteurs qui sont en attente de jugement, demeuraient dans l’Aisne ».

Moins de vols de câbles

20 % des faits qui touchent les exploitations agricoles sont des dégradations. Il n’est pas possible cependant de préciser leur nature, notamment si elles concernent davantage les cabanes ou câbles d’irrigation comme il a pu être constaté depuis début janvier dans le Loiret. La majorité des dégradations sont d’ailleurs dues aux incendies.

La gendarmerie constate enfin une baisse de 17 % des vols de matériel d’irrigation.

Le Nord et l’Est les plus touchés

Le Nord et l’Est de la France restent les zones plus touchées en raison de la taille plus étendue des fermes, note la porte-parole de la gendarmerie. Les départements de la Meuse, des Ardennes, de l’Oise, des Vosges ou encore de Picardie sont les plus concernés.

« Nous avons augmenté en 2022 notre nombre de patrouilles, avec un million d’heures de surveillance générale supplémentaires », prévient le colonel Marie-Laure Pezant. Afin de renforcer la sécurité dans les campagnes après la fermeture de plusieurs brigades de gendarmerie, Emmanuel Macron a annoncé, en janvier 2022, la création de 200 nouvelles en milieu rural. Alors que leurs lieux d’implantation seront dévoilés par le ministre de l’Intérieur en avril, elles devraient être déployées courant de l’été 2023.