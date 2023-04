La Commission européenne a proposé d'exempter les fruits et légumes présentant des défauts des normes de commercialisation.

Pour lutter contre le gaspillage alimentaire, la Commission européenne a proposé le 21 avril 2023 d'exempter des normes de commercialisation les fruits et légumes dits « moches » (ugly).

Ces derniers se définissent comme ceux présentant « des défauts externes mais toujours adaptés à la consommation locale et directe » précise un document de la représentation de la Commission européenne en France. « Leur valorisation dans leur « état frais » pourrait offrir aux consommateurs davantage de possibilités d'acheter des fruits et légumes frais à des prix plus abordables et bénéficier aux producteurs actifs dans les circuits courts ».

Améliorer l'étiquetage de l'origine

La proposition de la Commission européenne contient également une mesure sur l'indication de l'origine sur l'étiquetage de l'origine pour le miel, les fruits à coque, les fruits séchés et les fruits et légumes parés, transformés et coupés notamment. Dans les cas de mélange, le ou les pays d'origine devront figurer sur l'étiquette.

Concernant les oeufs, la Commission propose la possibilité de poser des panneaux solidaires dans les zones extérieures utilisées dans les système de production en libre parcours.

Le texte de la Commission est désormais entre les mains du Parlement européen et du Conseil européen.