Le groupe coopératif agricole InVivo fait une proposition au distributeur Casino, confronté à une dette importante.

InVivo, associé à trois autres investisseurs ainsi qu’au groupement Les Mousquetaires (Intermarché), a entamé des discussions exclusives avec le groupe de grande distribution Casino, selon un communiqué publié le 24 avril 2023 et un article du quotidien Les Échos.

Cette offre est une des portes de sortie pour Casino qui est confronté à une dette importante. Une autre solution pour le distributeur a été rendue publique le même jour. Elle serait portée par deux actionnaires de Casino, Daniel Kretinsky et Fimalac, la société d’investissement de Marc Ladreit de Lacharrière. Le premier, deuxième actionnaire actuel de Casino, est déjà l’actionnaire de référence de Fnac-Darty.

Projet industriel

Le projet qui implique InVivo relève du projet industriel. Le groupe coopératif agricole s’est associé à un spécialiste de la distribution alimentaire de proximité, Moez-Alexandre Zouari, ainsi qu’aux investisseurs Xavier Niel et Matthieu Pigasse. Cet ensemble avait déjà signé un accord en juin 2022 pour créer, sur la base d’InVivo retail (Gamm vert), un réseau de magasins alimentaires locaux sous la marque Le Grand Marché — Frais d’ici.

Cette fois, cet ensemble, baptisé Teract, s’associe au groupement Les Mousquetaires pour constituer une structure d’achats commune avec Casino. Teract et Casino s’approvisionneraient par la flotte de pêche et les abattoirs d’Agromousquetaires. À l’inverse, le groupement Les Mousquetaires accéderait aux produits frais et locaux de Teract, par la voie d’une centrale d’achat contrôlée par InVivo et qui reste à créer, Teract Ferme France.

Produits frais et locaux

Cette collaboration aurait pour effet d’améliorer la proximité et la traçabilité des produits alimentaires « de la ferme à l’assiette ». Le déploiement de boulangeries artisanales dans les magasins Casino serait un gage de développement de la filière blé d’InVivo. L’approvisionnement direct auprès des coopérateurs d’InVivo ainsi que d’Agromousquetaires permettrait de gagner quatre à cinq points de marge au détriment des intermédiaires.

En outre, la collaboration se traduirait par la cession au groupement Les Mousquetaires de plusieurs points de vente Casino, qui réalisent un chiffre d’affaires d’au moins 1,1 milliard d’euros, afin de recentrer le réseau Casino sur des régions cibles.

Argent frais et gain de marge

InVivo et Les Mousquetaires envisagent un investissement de 300 millions d’euros dans cette nouvelle entité. Teract et Casino cherchent à compléter le tour de table pour aboutir à un total de fonds propres de l’ordre de 500 millions d’euros.

L’ensemble de ce montage, entre argent frais et gain de marge, permettrait de reprendre une partie des six milliards d’euros de dettes du groupe Casino.