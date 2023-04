Dans certains modèles agricoles, les missions du chef de culture se sont diversifiées. Toutefois, celles-ci sont menacées par l’arrivée de nouveaux métiers spécifiquement orientés vers la vente ou la logistique.

Une analyse du Centre d’études et de prospective (CEP) publiée le 13 avril 2023 sur le site du ministère de l’Agriculture revient sur la fonction du chef de culture. L’étude repose plus particulièrement sur les grandes entreprises intégrées de la filière fruits et légumes. Celles-ci se caractérisent par un chiffre d’affaires de 30 à 50 millions d’euros, un nombre important de permanents et de saisonniers, et des centaines voire des milliers d’hectares.

Manager les équipes ouvrières

Dans ces structures, la gestion repose de moins en moins sur le chef d’exploitation, au profit du ou des chefs de cultures. Ceux-ci, à l’interface entre la direction et l’exécution, organisent les travaux de cultures et de récolte puis gèrent la main-d’œuvre. « Le nouveau modèle de management mis en place dans les entreprises agricoles intégrées repose largement sur les chefs de cultures », insiste le rapport du CEP.

Outre leur « maîtrise du travail de la plante », les chefs de culture sont prisés pour leurs connaissances managériales et leur capacité à mobiliser les équipes ouvrières.

Arrivée de nouveaux métiers

Mais dans son rapport, le CEP note une normalisation des procédés, notamment face aux exigences de la grande distribution. Les exploitations adoptent des cahiers des charges qui entraînent à une « procédurialisation du travail ».

Pour répondre à ces exigences, les exploitations se dotent de nouveaux métiers : directeur opérationnel, logisticien, commerciaux, etc. entraînant ainsi la perte de certaines des missions des chefs de cultures. « Une partie des chefs de culture résiste à ces évolutions, nuance toutefois le rapport. Ils s’associent parfois à des membres d’autres groupes professionnels, avec lesquels ils partagent les mêmes contraintes. »