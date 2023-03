Le nombre d’exploitations certifiées Haute valeur environnementale (HVE) a progressé de 21 % au cours du second semestre 2022.

Le ministère de l’Agriculture a publié, le 22 mars 2023, un bilan de la certification haute valeur environnementale (HVE). Depuis 2020, le nombre d’exploitations certifiées ne cesse d’augmenter. L’année 2022 n’aura pas dérogé à la règle.

8,0 % de la SAU

Au 1er janvier 2023, 36 225 exploitations agricoles sont certifiées Haute Valeur Environnementale (soit 11 398 exploitations supplémentaires en un an). Elles représentent 9,3 % des exploitations agricoles françaises.

En termes de surfaces, les exploitations certifiées HVE représentent 2,15 millions d’ha (8,0 % de la Surface agricole utile (SAU) française).

Au 1er janvier 2023, 93 % des exploitations certifiées sont passées par la voie A. La certification par la voie B, qui tend à disparaître, a été réduite de 194 exploitations en un an. Celles-ci ont basculé vers la voie A ou arrêté leur certification. La certification collective concerne 68,2 % des exploitations certifiées HVE.

Progression en élevage

L’Occitanie, la Nouvelle-Aquitaine et le Grand Est sont les trois premières régions « HVE ». Avec 1 478 nouvelles certifications au second semestre 2022, la Nouvelle-Aquitaine affiche le plus fort dynamisme. La région Auvergne-Rhône-Alpes gagne des points avec 1 145 nouvelles certifications et devient ainsi la 4e région HVE.

Le ministère de l’Agriculture note une « diversification progressive des exploitations certifiées HVE ». Tandis que la part des exploitations viticoles certifiées HVE vient à diminuer (- 6,8 points), la part des exploitations d’élevage progresse (+ 6,9 points). Le poids des exploitations en production végétale, hors viticulture, reste stable.