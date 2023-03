Hommes et femmes rencontrent les mêmes difficultés pour s’installer, mais certains freins sont plus importants pour ces dernières, selon une enquête de la chambre régionale d’agriculture de la Bretagne.

Tout est parti d’un constat : entre 2016 et 2021, en Bretagne, sur 14 000 personnes qui ont contacté le point accueil installation (PAI), la moitié n’a pas donné suite. Parmi ces personnes, les femmes sont surreprésentées. Pourquoi ? Pour répondre à cette question, la chambre régionale d’agriculture de la Bretagne a lancé une enquête qualitative en 2022 auprès de 4 400 contacts.

« Au travers de cette enquête, on constate qu'hommes et femmes connaissent des difficultés pour s’installer, mais les femmes rencontrent encore plus de freins à l’installation, résume Marie-Christine Lecrubliere, élue à la chambre, présidente du groupe de travail-égalité-parité. Nous allons nous en inspirer pour affiner les travaux déjà en cours pour lever les freins à l’installation. »

Foncier et capital

« Parmi les 500 réponses reçues (autant de femmes que d’hommes), 47 % ont indiqué poursuivre leur projet, 26 % faire une pause, 21 % ont abandonné leur projet et 6 % se sont installés sans les aides », a détaillé Nabila Gain, chargée de mission pour l'égalité et la parité à la chambre d’agriculture lors de la présentation de cette enquête le 20 mars 2023.

Pourquoi une de ces personnes sur cinq n’a-t-elle pas réussi à s’installer ? La difficulté à trouver du foncier, une exploitation, et le manque de capital sont les principales causes invoquées par la majorité des enquêtés. Les femmes citent également le manque de compétences et la gestion de la vie familiale alors que les hommes évoquent des changements de projet.

Réticence du cédant

Parmi les freins à l’installation, un répondant sur cinq évoque des difficultés avec les cédants. « La préférence pour transmettre à une personne issue du milieu agricole », « pour un projet identique au sien », « un cédant n’ayant pas confiance dans mon projet ou réticent à une installation individuelle » sont des motifs cités par les hommes et les femmes mais dans des proportions plus importantes par les femmes.

L’impact de la situation familiale

La situation familiale a eu un impact direct sur le parcours d’installation, même si les raisons invoquées par les femmes (arrivée des enfants, travail domestique) ne sont pas les mêmes que celles des hommes : enfants, désaccord du conjoint ou de la conjointe.

Sentiment de discrimination

Dans l’enquête, 57 % des porteurs de projet ont ressenti un sentiment de discrimination de ne pas être issu du milieu agricole, de ne pas avoir d’ancrage local, un sentiment encore plus prononcé chez les femmes en raison de leur sexe.

Personnaliser les accompagnements

Cette enquête montre notamment la nécessité d’un travail sur la personnalisation des accompagnements pour répondre aux spécificités des besoins notamment des femmes mais également plus largement des publics en reconversion, des productions innovantes… Elle est aussi riche d’enseignements sur la nécessité de continuer à sensibiliser les cédants sur la diversité des profils des porteurs et porteuses de projet.