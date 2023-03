Inverser la courbe des actifs agricoles, améliorer la rentabilité économique des exploitations et accompagner les transitions sont les sujets prioritaires de la FNSEA pour les trois ans à venir.

Entreprendre en agriculture pour faire face au défi démographique et au changement climatique, c’est le cap que veut se donner la FNSEA pour les trois prochaines années. Le syndicat a présenté, le 21 mars 2023, les trois sujets qui seront ses priorités pour les mois à venir et qui seront inscrits dans son nouveau rapport d’orientation. Celui-ci sera présenté, lors du congrès annuel du syndicat qui se tiendra du 28 au 30 mars prochain, à Angers (Maine-et-Loire).

Ouvrir grand les bras

Pour le syndicat majoritaire, la question de la main-d’œuvre en agriculture sera un sujet majeur pour les prochaines années. « Il faut qu’on ouvre grand les bras, le manque de main-d’œuvre est un facteur limitant, expose Yannick Fialip, membre du bureau de la FNSEA. Certaines productions commencent à être limitées parce qu’il manque des bras. » C’est également un enjeu fort pour le renouvellement des générations et la vitalité des territoires, insiste la FNSEA.

La rentabilité comme « clé de voûte »

La question de la rentabilité des exploitations est aussi un point essentiel pour réussir le défi du renouvellement des générations. Il faut que, pour chaque ferme, le projet économique devienne « la clé de voûte » de l’exploitation, poursuit Yannick Fialip. Pour cela, il faut d’abord des prix rémunérateurs pour donner de la visibilité et des garanties de pérennité aux nouveaux installés, mais aussi « retrouver une liberté d’entreprendre » en limitant les contraintes administratives.

S’adapter et donner du sens

La question des transitions est aussi dans les priorités du syndicat. L’agriculture va devoir s’adapter au changement climatique, aux fluctuations de marché ou encore aux nouvelles demandes sociétales. « L’agriculture est en permanence en transition, assure Yannick Fialip, […], elle est prête à s’adapter mais il faut lui laisser le temps. »

Pour la présidente, du syndicat, Christiane Lambert, « ce métier est un métier qui a du sens et de l’avenir » et « il est certainement au centre des enjeux sociétaux de demain ». Il peut répondre aux attentes professionnelles de la nouvelle génération et attirer des jeunes.