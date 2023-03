Parfois accusé par les enseignes de la grande distribution d’améliorer ses marges sur leur dos, il semblerait que le secteur de l’industrie agroalimentaire joue pourtant le jeu. Selon les chiffres publiés par l’Inspection générale des finances, les industriels de l’agroalimentaire n’ont pas augmenté leurs marges en 2022.

Selon les derniers chiffres publiés par l’Inspection générale des finances (IGF), l’EBE (excédent brut d’exploitation) du secteur de l’industrie agroalimentaire est resté plutôt stable en 2022 par rapport à 2019 (+ 1 %), alors que celui du secteur du commerce (1) a progressé de 9 % et celui du secteur agricole de 27 %.

L’institution indique qu’elle a travaillé sur des données macroéconomiques et que les chiffres ne montrent pas les fortes disparités existant entre les secteurs. L’IGF rappelle que l’augmentation des prix des produits alimentaires s’est poursuivie depuis l’automne 2022, et atteint 14,5 % sur un an en février 2023, avec une forte hétérogénéité selon les produits (+37 % pour le sucre, +56 % pour l’huile, +20 % pour les pâtes, +15 % pour le café).

+ 27 % sur les prix agricoles

Les prix de vente du secteur agricole ont progressé de 27 % entre 2019 et 2022, détaille l’IGF, dont douze points en raison de la hausse du prix des intrants. L’augmentation du prix des céréales explique à elle seule la moitié de cette hausse.

L’industrie n’augmente pas ses marges

Les prix de vente de l’industrie agroalimentaire ont, quant à eux, augmenté de 17 %, « alors que le secteur n’a pas augmenté sa marge en 2022 » précise l’IGF. Sur ces 17 %, quinze points d’augmentation résultent de la hausse du prix des intrants, dont dix points liés à l’augmentation du prix des matières premières agricoles.