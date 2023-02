FNSEA et JA, ainsi que Chambres d’agriculture et la Coopération agricole, demandent au ministère de l’Agriculture une aide d’urgence pour les producteurs bio en difficulté et de revoir son objectif de convertir 18 % de la SAU d’ici à 2027.

Après la Fédération nationale de l’agriculture biologique (Fnab) et la Confédération Paysanne, la FNSEA et JA prennent eux aussi position en faveur d’une aide conjoncturelle en faveur des producteurs biologique en difficulté. « La priorité réside dans la mise en place d’une aide conjoncturelle qui viendrait soutenir les producteurs, écrivent-ils. La réponse du ministère à ce stade des discussions n’est pas satisfaisante. » Dans un communiqué du 23 février 2023, signé avec Chambres d’agriculture et la Coopération agricole, la FNSEA et JA rappellent les difficultés rencontrées par la filière bio : baisse de la consommation, augmentation des coûts de production, déclassements, cessation d’activité, etc. Priorité à une aide Au même titre que la Fnab, les syndicats plaident pour utiliser l’enveloppe de l’aide à la conversion, qui risque de ne pas être consommée avec le recul des conversions au bio, soit un « levier pour aider tous les producteurs biologiques ». Revoir les objectifs de conversion S’ils saluent les actions menées sur la communication, FNSEA et JA déplorent toutefois le manque de moyens financiers dédiés à l’application de loi Egalim à la restauration collective, ainsi que la « mobilisation insuffisante » de la recherche. L’objectif de développement de 18 % de la SAU en bio d’ici 2027 doit, selon eux, être « revu à la lumière de la situation économique actuelle ». Les syndicats insistent notamment pour que les nouvelles conversions soient impérativement connectées à un débouché.

Alessandra Gambarini