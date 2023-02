Trop de normes, pas assez d’eau, et des prix qui ne reflètent pas la hausse des charges : la FRSEA et JA manifestent à Lyon pour faire entendre leurs difficultés.

À l’appel de la FRSEA et des JA, des dizaines de tracteurs venus de tous les départements de l’ex-Rhône-Alpes ont convergé à Lyon le mardi 21 février 2023, pour déverser des balles de paille et déchets verts devant la Dreal (Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement), puis la préfecture.

Qu’on nous laisse travailler

Parmi les premiers arrivés, trois céréaliers-maraîchers de l’Ain exprimaient leur ras-le-bol, qui se cristallise sur deux points : « des produits [phyto] qu’on nous retire sans solution alternative » et « l’électricité la plus chère d’Europe ».

Producteur de melon et cultures spécialisées en Drôme, venu avec son fils par des moyens de transport plus conventionnels, Emmanuel Grégoire résume les attentes des agriculteurs présents : « Qu’on nous laisse travailler ! »

Incompréhension

Aux difficultés rencontrées dans l’exercice de leur métier s’ajoute l’incompréhension voire l’hostilité d’une partie de la société, surtout quand on aborde le sujet de l’eau : « L’agriculture a énormément progressé dans la gestion de l’eau grâce à la technologie, et nous pouvons encore nous améliorer, souligne l’agriculteur. Mais si on veut continuer à nourrir la population, il faut nous donner les moyens de produire. »

Être entendus

Alors que le président de la FRSEA Michel Joux et celui des JA AURA Jocelyn Bost devaient être reçus à la préfecture à 14 h, personne n’avait d’illusions sur les réponses immédiates à attendre.

« On veut au moins être entendus, insiste Pascal Gouttenoire, président de la FDSEA du Rhône. Il y a des normes françaises qui étouffent les agriculteurs, comme l’interdiction du diméthoate sur les cerises, alors qu’on en importe qui sont traitées avec ce produit. On a aussi besoin d’eau pour pérenniser nos cultures et nourrir nos bêtes, or il est devenu impossible de créer des retenues collinaires. Enfin, il faut nous expliquer pourquoi l’électricité a augmenté de 300 %… »

Quant aux prix agricoles, le responsable syndical salue les avancées de la loi Egalim, mais il y a un hic : « le contexte géopolitique a entraîné une telle flambée des charges que les agriculteurs n’ont pas eu le temps de ressentir vraiment les bénéfices de cette loi ».