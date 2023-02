La FNSEA mobilise ses troupes ce 8 février 2023 à Paris. Des agriculteurs manifestent avec leurs tracteurs pour dire non à la "liquidation" de l’agriculture française.

Depuis environ 8 heures ce mercredi 8 février 2023, les tracteurs ont débarqué sur le bitume parisien. Partis de la porte de Versailles, là où se déroule le Salon international de l’agriculture, les tracteurs ont pris le chemin des Invalides, à deux pas du ministère de l’Agriculture. L’objectif : interpeller les pouvoirs publics sur les difficultés techniques et économiques que rencontrent les agriculteurs au quotidien.

Une mobilisation interfilières

L’appel à mobilisation a été lancé par la FNSEA et JA du Grand Bassin parisien, avec la CGB (1) faisant suite à la fin de la dérogation pour l’utilisation de semences traitées aux néonicotinoïdes en 2023. La FNSEA a finalement appelé tout son réseau et l'ensemble de ses filières à se mobiliser pour défendre l’agriculture et la souveraineté alimentaire de la France.

Depuis 9 heures ce matin, une délégation composée notamment de Damien Greffin, président de la FNSEA Grand Bassin parisien, est reçue au ministère de l’Agriculture. Aux alentours de 10 heures, les premiers tracteurs ont commencé à arriver sur la place des Invalides où ils rejoignent élus de la République et syndicalistes. Plus de 500 tracteurs et 2 000 manifestants sont attendus par les organisateurs.