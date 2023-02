Cerafel, Poplait et Porc Grand Ouest demandent une entrevue au ministre de l’Agriculture, pour peser davantage dans les négociations commerciales. Ces associations d’organisation de producteurs se plaignent de ne pas être assez entendues.

Trois associations d’organisations de producteurs (AOP) ont demandé à rencontrer Marc Fesneau. Dans un communiqué diffusé le 26 janvier 2023, Cerafel (fruits et légumes), Poplait et Porc Grand Ouest affirment vouloir « renforcer le pouvoir » des organisations de producteurs (OP) dans les concertations sur les négociations commerciales.

Le président de la République ne tient pas ses promesses

Lors de l'élection présidentielle de 2017, Emmanuel Macron, alors candidat, avait déclaré à Quimper vouloir « renforcer le pouvoir de négociation des agriculteurs ». Las, les signataires déplorent dans leur lettre « de nombreux revers ». Malgré une position en première ligne sur l’avenir de l’agriculture, ils estiment que leurs intérêts ont été écartés de plusieurs concertations.

Sont visés le plan stratégique national pour la Pac, les négociations sur la loi d’orientation agricole et la proposition de loi dite Descrozaille, dont un amendement a été retiré. Cet amendement aurait permis un bilan de la structuration des OP, une production agricole mieux structurée et ainsi un rapport de force en leur faveur dans les relations commerciales. « Pourquoi un tel décalage entre les discours et les actes ? », s’étonnent les trois organisations.

Au premier rang des productions françaises

Particulièrement présentes sur le littoral atlantique, les trois AOP disent fédérer plus de 8 500 exploitations agricoles adhérentes. Cerafel commercialise plus de 500 000 tonnes de légumes et fruits par an et pilote la marque « Prince de Bretagne », c’est aussi le premier groupement bio en France. Poplait produit annuellement près de 3 milliards de litres de lait de vache (14 % de la production française). Porc Grand Ouest met sur le marché plus de 11,5 millions de porcs charcutiers chaque année (50 % de la production française).

S’appuyant sur leur force de frappe, ces associations d'organisations de producteurs demandent à rencontrer le ministre de l’Agriculture, Marc Fesneau, pour réévaluer leur place dans les négociations publiques. Pour rappel, elles avaient déjà été reçues au ministère le 11 juin 2022, avant de tirer la sonnette d’alarme quelques jours plus tard pour dénoncer leur mise à l’écart des négociations sur la Pac.