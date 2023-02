La Confédération paysanne interpelle le ministre de l’Agriculture, Marc Fesneau, lui demandant "des décisions courageuses dès maintenant pour sauvegarder le maillon de la production". Elle revendique une aide d’urgence de 15 000 € pour tous les agriculteurs bio.

Ce n’est pas la première fois que l’organisation syndicale revendique une aide d’urgence pour les producteurs en agriculture biologique. Dans son communiqué de presse diffusé ce 6 février 2023, elle rappelle qu’elle demande ce type de soutien aux pouvoirs publics depuis un an. "Mis à part des soutiens à des campagnes de promotion pour stimuler la consommation, le ministre de l’Agriculture a donné une fin de non-recevoir lors des Assises de la bio", regrette-t-elle.

La situation "ne cesse de s'aggraver"

Le syndicat estime que la situation de "nombreuses productions (lait, porc, œufs, fruits et légumes...) ne cesse de s’aggraver", évoquant de "fortes baisses de trésorerie pour 2022" dans les exploitations. Il insiste sur ces aides d’urgence jugeant que ce "serait plus que cohérent, compte tenu des investissements réalisés par la France pour développer et structurer l’agriculture biologique depuis les fermes jusqu’à la distribution, en passant par la restauration collective".

La Confédération paysanne évoque "des producteurs et productrices [qui] travaillent sans rémunération, voire à perte, conduisant à beaucoup de désespoir et à d’inévitables cessations d’activité. Nos signaux d’alarme répétés au gouvernement auraient pourtant permis d’anticiper et d’éviter ces situations extrêmes. Sans un soutien fort et direct aux producteurs et productrices et un accompagnement des filières, l’avenir de l’agriculture biologique est compromis."