Les secteurs de l'agriculture et de l'industrie connaissent la plus forte hausse du prix de l'électricité, compte non tenu des aides gouvernementales.

Les prix de vente de l'électricité aux clients professionnels devraient augmenter en moyenne de 84 % en 2023, voire doubler pour les sites plus énergivores, hors prise en compte des aides gouvernementales, selon une enquête de l'Institut national de la statistique (Insee) parue le 1er février 2023. Par type d'activité, l'industrie et l'agriculture sont les plus touchées : dans ces secteurs, "en 2023, l'augmentation des prix de l'électricité atteindrait 92% hors mesures gouvernementales", selon l'Insee, après déjà un bond de 30% en 2022. Les revalorisations tarifaires devraient être à peine moins fortes dans les secteurs marchands tertiaires (+77% après +11%) et dans le secteur non marchand (+66% après +26%).

Par intensité de consommation, les clients qui requièrent plus de 250 kVA de puissance encaisseront le plus gros choc, avant prise en compte des aides publiques : très grands sites industriels, hôpitaux, hypermarchés, grands immeubles, etc., pour qui le prix de l'électricité va doubler (+101% sur le segment C1 et +105% sur les segments C2-C3). La facture augmentera également de 80% pour les sites moyens non résidentiels, locaux d'entreprise ou boulangeries qui ont besoin d'une puissance de 36 à 250 kVA, et de 38% pour la dernière classe de consommation, des sites avec moins 36 kVA au compteur.

Évolution des prix moyens de l'électricité (en %)

Segments (C1 : puissance la plus élevée ; C5 : la plus basse) Secteurs marchands de l’agriculture et de l’industrie Secteurs marchands tertiaires Secteur non marchand Ensemble Entre 2021 et 2022 C1 44 37 (sans donnée) 43 C2-C3 26 15 31 22 C4 17 11 19 14 C5 7 5 15 7 Ensemble 30 11 26 21 Entre 2022 et 2023 C1* 96 168 (sans donnée) 101 C2-C3 96 114 110 105 C4 84 81 72 80 C5 46 38 30 38 Ensemble 92 77 66 84

Ces tarifs aux professionnels ont augmenté en moyenne de 21% l'an dernier, rappelle l'Institut national de la statistique. Ce dernier a relevé les prix à la production pour 2022 et questionné les fournisseurs d'électricité la fin de décembre 2022 sur leurs prévisions de prix pour l'année à venir.

Emballement des marchés

L'Insee rappelle le contexte : la reprise économique de 2021 après la pandémie a fait monter les cours des matières premières et de l'énergie. Les marchés se sont ensuite emballés à l'été 2022 avec la guerre en Ukraine et les difficultés du parc nucléaire français. "À la fin de l'été 2022, la moitié du parc nucléaire français était à l'arrêt et les prévisions de remise en service pour l'hiver 2022-2023 étaient pessimistes, les livraisons de gaz russe s'amenuisaient et entraînaient des craintes sur l'approvisionnement pour la fin de l'année", résume l'Insee. L'électricité vendue en gros sur le marché au comptant ou pour livraison instantanée, a alors atteint "un niveau inédit" : +563,9% en août 2022 en glissement annuel.

Pour les clients professionnels ne relevant pas du tarif réglementé, l'envolée s'est répercutée dès 2022 sur la facture ou le nouveau contrat si le précédent arrivait à échéance. "En 2022, on n'a pas vu d'effondrement de l'activité industrielle qui pourrait être liée aux prix de l'énergie", précise Sylvain Moreau, directeur des statistiques d'entreprises à l'Insee. Quant aux répercussions sur l'inflation en général, "c'est encore difficile à dire, une telle hausse est inédite", ajoute-t-il.