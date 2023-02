Les représentants des agriculteurs européens et des coopératives enjoignent la Commission européenne à « faire preuve de bon sens » face à la révision du cadre européen sur le bien-être animal et sur les émissions industrielles. Le président de la confédération des coopératives invite les représentants de la Commission à venir sur le terrain.

À l’occasion d’une conférence de presse à Bruxelles 30 janvier 2023, le Copa et la Cogeca ont présenté leur défense face à « des dossiers qui se bousculent » avant les élections européennes de 2024.

Les deux principales représentations européennes de la profession et des coopératives agricoles, présidées par Christiane Lambert et Ramon Armengol, visent en particulier la révision de la réglementation sur le bien-être animal et la directive sur les émissions industrielles en élevage.

Nouvelles règles sur le transport des animaux

Dans le cadre de la révision du cadre européen sur le bien-être animal, Ramon Armengol reproche le « manque de communication » de Stella Kyriakides, commissaire à la Santé « Le bien-être animal est essentiel parce qu’il nous permet d’avoir davantage de bénéfices », rappelle le président de la Cogeca. Pourtant, le durcissement des règles de transport risquerait « d’affecter énormément l’élevage européen », selon lui, avec une baisse du commerce intérieur et des exportations.

« Certains n’ont aucune idée de notre manière de travailler », estime-t-il, rappelant les initiatives prises dans les États membres « pour améliorer le logement, la température, la climatisation, les litières, la prophylaxie ». L’éleveur porcin espagnol invite les décideurs à « venir sur nos exploitations » pour trouver des solutions basées « sur la science et notre réalité » et à « faire preuve de bon sens ». La législation devrait être votée à la fin de septembre 2023.

Remise en cause des 150 UGB

Sur le sujet de la révision de la directive sur les émissions industrielles, qui prévoit d’élargir son application aux élevages de plus de 150 unités de gros bétail (UGB), Christiane Lambert reproche à la Commission européenne d’avoir rendu un avis « sans étude d’impact » et trop éloigné de la réalité.

La présidente de la FNSEA rappelle que cette règle, si elle ne s’applique pas aux importations, risque de « mettre à mal les exploitations européennes à taille humaine ». « Nous combattrons les 150 équivalents UGB », promet l’éleveuse.