Les partenaires sociaux de l'agriculture sont parvenus à une nouvelle grille de rémunération des salariés de la production agricole au prix d'une lézarde dans le front syndical des salariés.

La grille des salaires minima de la production agricole et des Cuma sera mise à jour dans quelques semaines avec les modalités suivantes :

Paliers de la convention collective Rémunération horaire brute Palier 1 11,27 euros Palier 2 11,36 euros Palier 3 11,53 euros Palier 4 11,77 euros Palier 5 12,29 euros Palier 6 12,87 euros Palier 7 13,62 euros Palier 8 14,56 euros Palier 9 15,76 euros Palier 10 17,46 euros Palier 11 19,86 euros Palier 12 22,70 euros

La nouvelle grille se met en accord avec le niveau du Smic horaire passé à 11,27 euros en début d'année. Les plus bas niveaux de la grille précédente avaient été dépassés par les augmentations mécaniques du Smic prévues par la loi pour suivre l'inflation.

Ensuite, la nouvelle grille prévoit des augmentations entre 2,68 % et 3,78 %, selon les paliers de la convention collective. En brut, la rémunération mensuelle augmentera entre 30,33 euros, pour le palier le plus bas, et 83,42 euros pour le plus haut.

Pas d'unanimité syndicale

Les partenaires sociaux de l'agriculture, c'est-à-dire la FNSEA du côté patronal et cinq syndicats de salariés, se sont réunis à Paris le vendredi 27 janvier 2023 après un premier tour de négociation une semaine auparavant. La grille finale n'a pas été adoptée par tous les syndicats de salariés, fissurant l'unanimité syndicale qui avait court depuis l'adoption de la convention collective nationale publiée le 10 janvier 2021. La CFDT Agri-Agro, la CFTC Agri, FO-FGTA et la CFEA-CGC-FNE se sont déclarées signataires. Le cumul de leur représentativité suffit à valider cet accord en vue de son extension. La CGT-Fnaf s'est déclarée en séance non-signataire.

Cet accord paritaire doit désormais suivre la voie réglementaire pour devenir effectif, c'est-à-dire la publication de son avis au Journal officiel puis de son arrêté d'extension qui le rendra applicable le mois suivant.

La convention collective

Cette grille salariale ne concerne que les niveaux minima de rémunération. Les paliers indiqués correspondent à ceux définis par la convention collective nationale.

Ecoutez (accès libre) notre podcast sur la convention collective nationale :